Neuburg

vor 33 Min.

Weihnachten in Neuburg: Friedenswunsch und drei Christkindl

Das Kind in der Krippe mit Maria und Josef verdeutlicht die Weihnachtsbotschaft. Hier spielen sie die Kinder in der Hl.-Geist-Kirche für die Besucher an Heiligabend.

Plus In Neuburg und der Region gab es ruhige Weihnachten. Im Krankenhaus allerdings kamen am ersten Weihnachtsfeiertag drei Christkindl zur Welt.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

X-maß-Party in der Innenstadt, in der Pizzeria ein Gratisessen für Einsame und in der Geburtsklinik kamen die "Christkindl" – jeder setzt persönliche Schwerpunkte an Weihnachten. Die Feiertage 2022 waren mild und föhnig, stimmungsvoll in den Wohnhäusern und Kirchen. Nach Verzicht und Auflagen der beiden Pandemiejahre spürte man Erleichterung über die zurückgekehrte Normalität. Eine Christmette mit nur 35 Besuchern gab es heuer nicht. Krippenspiele, Vespern und Gottesdienste füllten die Kirchen (nicht ganz). Der Wunsch nach Frieden vor allem in der Ukraine bestimmte die Ansprachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen