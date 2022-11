Weihnachts- und Christkindlmärkte: Was wann in Neuburg geboten ist

Zwei Jahre lang gab es gar keine oder nur in abgespeckter Version: Weihnachts- und Christkindlmärkte. In Neuburg finden sie heuer wieder in alter Manier statt. Ein Überblick.

Gemütlich mit Freunden einen Glühwein trinken, von Bude zu Bude schlendern und dabei Handwerkskunst bewundern und Leckereien genießen: Der Corona-Pandemie sei Dank ging das zwei Jahre gar nicht oder nur in Verbindung mit Einschränkungen. Doch heuer kehrt der Weihnachtszauber wieder zurück. Neben der traditionellen Neuburger Weihnacht, die mit zwei Märkten in der Oberen und Unteren Altstadt wieder Einzug hält, sorgen etwa der Verkehrsverein im Schlosshof für Adventsstimmung oder die Betreiber der Wichtlhütte gemeinsam mit den Gashi-Brüdern am Bootshaus. Hier ein Überblick:

Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz: Die ehemalige Residenzstadt verkürzt die Wartezeit aufs Christkind mit dem erlebnisreichen Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Auftakt ist am nächsten Donnerstag, 24. November, mit allerlei Buden um Glühwein, Lebkuchen, Südtiroler Schnitzkunst sowie Handarbeiten.

Eislaufvergnügen für die ganze Familie bietet die 300 Quadratmeter große Eisarena auf dem Schrannenplatz. Foto: Bernhard Mahler





Die Eisarena ist seit 2009 fester Bestandteil der Neuburger Weihnacht und darf demnach heuer nicht fehlen. Während Mama und Papa Weihnachtsgeschenke besorgen, können die Kinder bei freiem Eintritt ihre Runden auf der beliebten Kunsteisfläche am Schrannenplatz drehen. Die 300 Quadratmeter große Bahn bietet Eislaufvergnügen für die ganze Familie. Für die ganz Kleinen stehen die beliebten Kinder-Eislaufhilfen in Bärenform parat, die gegen eine Kaution bei der Schlittschuh-Ausgabe geliehen werden können. Falls die Kufen der mitgebrachten Schlittschuhe einen neuen Schliff benötigen, können diese beim Schleifservice vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden oder man leiht sich ein Paar Schlittschuhe in der Markthalle aus!

Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz öffnet am 24. November

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf der Bühne bietet für Jedermann etwas, egal ob Puppentheater, stimmungsvolle Musikgruppen, Schneemann-Ausstellung in der Markthalle oder die Sozialverlosung. Ein echter Hingucker wird sicher wieder die zentrale Weihnachtspyramide sowie die Beleuchtung rund um den Platz sein.



Nach der guten Resonanz der vergangenen Jahre gibt es auch heuer den Neuburger Krippenweg. Ausgehend vom Schrannenplatz geht es über 24 Stationen von der Unteren zur Oberen Stadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte und der Hof- und Peterskirche entdeckt zu werden.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag und Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Die Imbissstände sind täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Romantischer Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt: Der Christkindlmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende (2. bis 4. und 9. bis 11. Dezember) in der historischen Altstadt ist der Höhepunkt für alle Liebhaber von Kunsthandwerk und Selbstgemachtem. Angeboten werden Keramikartikel, Tonwaren, Schmuck, Pelzwaren, Krippen, Christbaumkugeln, Puppenkleider, Holzspielzeug, Wollartikel und vieles mehr.

Christkindlmarkt in der Neuburger Altstadt am ersten und zweiten Adventswochenende

Für die Gaumenfreuden sorgen Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, frische Waffeln, Lebkuchen aus dem Backofen, heiße Maroni oder Glühwein. Das reichhaltige Rahmenprogramm mit Musikdarbietungen, Konzerten in der Hofkirche, Basteln im BRK-Wichtelhof, der "Lebenden Weihnachtswerkstatt" oder dem Buchbazar in der Amalienschule lässt keine Wünsche offen.



Der Christkindlmarkt hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Die lebende Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz und der Buchbazar des Lions-Clubs sind zu den gleichen Zeiten geöffnet.

Schlossweihnacht: "Wenn die dünne Jacke durch den dicken warmen Mantel getauscht wird, der Glühwein lockt und der Bratapfel im Backofen duftet, ist es Zeit für die Neuburger Schlossweihnacht." So wirbt der Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" für seinen Adventsmarkt im Neuburger Schlosshof. Am zweiten und dritten Adventswochenende kann im Herzen des Residenzschlosses sowie in der Großen und Kleinen Dürnitz flaniert werden. Das Wahrzeichen der Ottheinrichstadt und seine prachtvolle Architektur sorgen dabei für eine zauberhafte Atmosphäre.

Der Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" verzaubert mit der Schlossweihnacht im Neuburger Schlosshof sowie großer und kleiner Dürnitz. Foto: Marcel Rother

Geboten sind süße und deftigen Köstlichkeiten und Gaumenfreuden, darunter heiße Maroni, Ofenkartoffeln, Baumstriezel, Schinkenschlawuzn, Falafel ebenso wie Glühwein, (Kinder-)Punsch, orientalischer Mokka und Tee.

Neuburger Schlossweihnacht des Verkehrsvereins im Schlosshof

In der Großen und Kleinen Dürnitz präsentiert sich das Kunsthandwerk in vielfältiger Weise: Stilvoller Gold-, Silber-, Perlen- und Modeschmuck, Holz-, Keramik- und Tonwaren, die vor Ort bemalt werden, Bilder, Wohn- und Modeaccessoires, warme Mützen und Hüte, Florales, (Hand-)Puppen und Teddybären, Krippen, wunderschöne Weihnachtsartikel, liebevolle Geschenkideen, Tees, Düfte, Seifen, Lampen und hochwertige Imkerprodukte.

Geöffnet ist die Schlossweihnacht vom 2. bis 4. sowie 9. bis 11. Dezember, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Wichtlhütte ist heuer auch wieder am Start, nur an einem anderen Standort. Foto: Xaver Habermeier (Archivfoto)

Wichtlhütte: Auch Neuburgs Kult-Glühweinstand, die Wichtlhütte, ist nach der Corona-Zwangspause heuer wieder am Start – allerdings an einem neuen Standort. Die Betreiber, Rüdiger Mahlo und Kalle Grömmer, machen gemeinsame Sache mit den Gastronomen-Brüdern Bajram und Leo Gashi und platzieren ihre Bude direkt am Biergarten des Bootshauses. Der erste Glühwein wird dann pünktlich am Donnerstag, 24. November, ausgeschenkt.