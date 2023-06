Wetterprognose für das Schloßfest – ein verregneter Einzug und wolkige Tage?

Die meisten Veranstaltungen des Neuburger Schloßfestes finden unter freiem Himmel statt. Doch die Wetterprognose für das erste Wochenende ist durchwachsen.

Sonnenschein wäre perfekt, nicht zu heiß, nicht zu kalt und auf gar keinen Fall Regen. So würde vermutlich das Wetter aussehen, wenn man es sich für das Neuburger Schloßfest aussuchen könnte. Am kommenden Freitag, 30. Juni, fällt der Startschuss. Zeit, einen Blick auf die Wettervorhersage zu werfen.

In Stein gemeißelt sind die Wetterprognosen natürlich nie. Ändern kann sich kurzfristig noch etwas, je nachdem, wie sich die Wetterzellen über Mitteleuropa verschieben. Das zeigt sich alleine daran, dass sich die verschiedenen Portale bei den Vorhersagen unterscheiden. Nur eines scheint im Moment leider recht sicher zu sein: Gerade am Freitagnachmittag, wenn der große Einzug geplant ist, soll es regnen. Die Prognosen reichen von 18 Grad bei leichtem Regenschauer bis 22 Grad bei stärkerem Regen, und sogar von vereinzelten Gewittern ist die Rede.

Deutlich besser sieht die Vorhersage für den ersten Schloßfest-Samstag aus. Bei 22 Grad und leicht bewölktem Himmel würde sich der Rundgang über das Gelände angenehm gestalten. Manche Portale gehen sogar von bis zu 25 Grad aus, Regen wird für diesen Tag nicht prognostiziert. Die Temperaturen sollen nach aktueller Vorhersage nicht niedriger als 16 Grad fallen.

Wetterlage am Neuburger Schloßfest wird wohl durchwachsen

Beim Sonntag scheiden sich die Geister dann wieder deutlich mehr. Während einerseits davon ausgegangen wird, dass es an diesem Tag etwa 20 Grad haben und nicht regnen wird, liest man an anderer Stelle eine eher unerfreuliche Prognose. Denn auf einem zweiten Portal sieht die Vorhersage zwar bis zu 25 Grad vor, jedoch mit einer über 50-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit.

Vergleicht man die unterschiedlichen Portale, scheint also sicher zu sein, dass der Freitag mit Abstand am ungemütlichsten wird. Am ersten Samstag und Sonntag des Schloßfestes ist dagegen wohl eher ein milder Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten. Für einen entspannten Besuch des Schloßfestes und der zahlreichen Freiluft-Veranstaltungen wären nach aktuellem Stand diese beiden Tage also perfekt geeignet.

