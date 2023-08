Neuburg

"Wie eine Familie": Die Neuburger Wasserwacht wird 75

Mit Tauchern, Booten und Rettungsschwimmern hilft die Wasserwacht Menschen in der Not.

Plus Winterschwimmen, Hochwasser und Aufsicht im Freibad: Die Wasserwacht blickt auf eine lange Geschichte zurück. Am Samstag feiert die Ortsgruppe ein Jubiläum.

Eine Frau und sieben Männer stürzten sich am 24. Januar 1970 wagemutig in die kalte Donau. Warum? Es handelte sich um eine Übung. Alois Paulus – in dieser Zeit Tauchwart der Wasserwacht Neuburg – war aufgefallen, dass seine Truppe auf Notfälle im Winter nicht vorbereitet war. Also hatte er seine Mannschaft zusammengetrommelt und eine Rettungsaktion in der Donau simuliert. Damit war das Neuburger Winter-Donauschwimmen geboren. Aus acht Teilnehmenden – damals noch ausschließlich Wasserwachtsmitglieder – sind bis heute etwa 2000 geworden. Das Winterschwimmen gilt mittlerweile als eines der größten seiner Art und ist weit über die Stadt hinaus ein Begriff. Paulus, der Erfinder des Winter-Donauschwimmens, ist seit mehr als 70 Jahren Teil der Wasserwacht und damit fast seit Gründung der Ortsgruppe dabei. An diesem Samstag feiert die Neuburger Wasserwacht ihr 75-jähriges Bestehen.

Die große Feier der Teilorganisation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) findet am Abend mit geladenen Gästen statt. Mittags zeigen die Ehrenamtlichen beim Sommer-Donauschwimmen in einer Schauübung nahe des Donaukais, wie sie Menschen retten, die im Wasser in Not sind. Zu ihren Einsatzgebieten gehören in der Region das Brandlbad, der Weicheringer Weiher und die Donau.

