Wieder nicht angezeigter "Spaziergang" in Neuburg

Am Montagabend machten sich mehrere Hundert Personen in Neuburg wieder auf zu einem unangemeldeten „Spaziergang“ auf. Es gab zwar keine Redebeiträge, trotzdem war der Zug nicht zu überhören.

Wieder einmal versammelten sich am Montagabend rund 550 Personen am Spitalplatz in Neuburg, um ihren Unmut gegen die Corona-Politik der Regierung Ausdruck zu verleihen und wieder einmal wurde die Versammlung im Vorfeld bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nicht angezeigt.

Teilnehmer am "Spaziergang" in Neuburg waren mit Trillerpfeifen, Ratschen, Hupen und sonstigen Lärm machenden Gegenständen unterwegs

Stattdessen liefen die Teilnehmer, wie die Polizei mitteilt, ohne Redebeiträge, aber mit Trillerpfeifen, Ratschen, Hupen und sonstigen lärmerzeugenden Gegenständen für etwa eine Stunde durch das Stadtgebiet, bevor der „Spaziergang“ am Schrannenplatz endete. Dort löste sich die Versammlung selbstständig auf.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug einmal mehr unproblematisch, da sich der Großteil der Teilnehmer an die Beschränkungen der Polizei hielt und auch die Hygiene- und Verkehrsregeln beachtete. Zu kleineren Ordnungsstörungen kam es nur am Rande nach der Versammlung, als sich mehrere alkoholisierte Personen, wie es weiter heißt, ungebührlich in der Öffentlichkeit verhielten. (nr)

