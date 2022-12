Wieder stockt Verkehr an Monheimer Kreuzung: Das steckt dahinter

Am Wochenende staute sich an der Monheimer Kreuzung wieder der Verkehr – trotz neuer Ampelschaltung. Die Stadt hat herausgefunden, woran das lag.

Mehrere Weihnachtsmärkte gleichzeitig, dazu ein stimmungsvolles Winterwetter: Es überrascht nicht, dass am vergangenen, dritten Adventswochenende einiges los war in Neuburg. Das war besonders auf einer der Haupteinfahrtsstraßen der Stadt zu spüren, der Ingolstädter Straße. Dort, an der viel diskutierten Kreuzung zur Monheimer Straße, staute sich der Verkehr am Samstag und am Sonntag mitunter deutlich – trotz der neuen Ampelregelung.

Ingolstädter Straße in Neuburg: Wieder Stau an der Monheimer Kreuzung

Die Stadt hat die Angelegenheit gleich am Montag prüfen lassen, teilt Sprecher Bernhard Mahler auf Anfrage mit. Das Ergebnis: Es lag keine Störung der Ampeltechnik vor. Die Anlage war, wie sonst auch, in die Wochenendschaltung gewechselt, was heißt, dass sie zwischenzeitlich ausgeschaltet war. Doch dieses Mal waren deutlich mehr Besucherinnen und Besucher in der Stadt unterwegs, auch zu Fuß. In der Folge wurden die Fußgängerampeln und damit die gesamte Ampelanlage überdurchschnittlich häufig ausgelöst. "Das ist sehr deutlich an den Zahlen zu sehen", berichtet Mahler.

Die neue Ampelschaltung sei das erste Mal einem solchen Andrang ausgesetzt gewesen. Mahler spricht von einem "Lernprozess" für die Stadt. Die Verantwortlichen wollen den Bereich genau im Auge behalten, um für künftige Tage mit viel (Fußgänger-)Verkehr gewappnet zu sein. Am kommenden Wochenende sollte es aufgrund der geringeren Zahl an Weihnachtsmärkten ruhiger werden.

