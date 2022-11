Kevin Seidler verlor mit 15 sein Bein: Heute ist er Kommandant in Zell

Plus Mit 15 Jahren hat Kevin Seidler bei einem Verkehrsunfall sein rechtes Bein verloren. Heute ist er Kommandant der Zeller Feuerwehr – und das trotz Prothese.

Es ist Freitag, der 15. November 2013. Der Langenmosener Kevin Seidler macht sich auf den Weg zur Wirtschaftsschule nach Neuburg. Ausnahmsweise nimmt der 15-Jährige seinen Roller und nicht den Bus, denn er hat am Wochenende noch einiges vor und möchte möglichst früh wieder zu Hause sein.