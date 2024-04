Zeugen gesucht: Zwei Autos in Neuburg angefahren

In Neuburg werden zwei geparkte Autos von Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Fahrzeuge sind in Neuburg angefahren worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 15. April wurde in der Max-Peschel-Straße ein weißer BMW angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer wieder zu seinem Wagen kam, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Zwei Autos in Neuburg von Unbekannten angefahren

Ebenfalls am 15. April wurde in der Theo-Lauber-Straße ein grauer Ford angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11 Uhr vor einem Kindergarten am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)