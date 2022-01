Neuburg

Zu wenig Schülerlotsen in Neuburg

Plus Nach dem erneuten Unfall an der Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg haben Stadträtinnen Schülerlotsen für die Kreuzung gefordert. Doch ob das eine umsetzbare Lösung ist, bleibt aus mehreren Gründen fragwürdig.

Von Michael Kienastl

Auf der Webseite der Stadt Neuburg prangt seit Kurzem ein Aufruf des Ordnungsamtes. „Schulweghelfer gesucht“, heißt es dort. „Helfen Sie, den Schulweg sicherer zu machen.“ Und auch, nachdem es am Dienstagmorgen erneut zu einem Unfall auf der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße kam – eine elfjährige Schülerin hatte einen Zusammenprall mit einem Transporter leicht verletzt überstanden – wurden Forderungen von den Stadträtinnen Gabriele Kaps, Sissy Schafferhans und Franziska Hildebrandt laut, die Stadt möge doch dort mit Schülerlotsen für mehr Sicherheit sorgen. Doch wer mit Verantwortlichen spricht, merkt schnell, dass das so einfach nicht ist.

