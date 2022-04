Neuer Träger für Neuburger Krankenhaus: Das steckt hinter Ameos

Die Ameos Holding AG ist der neue Träger des Neuburger Krankenhauses. Was hinter dem Unternehmen aus der Schweiz steckt und welche Kritik die Gewerkschaft verdi äußert.

Die Ameos Holding AG ist der neue Träger der Neuburger St.-Elisabeth-Klinik - eine Entscheidung, die in Neuburg für viel Wirbel sorgt (lesen Sie hier mehr dazu). Doch was steckt hinter dem Unternehmen?

Die Ameos-Gruppe mit Hauptsitz in Zürich betreibt an 57 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt 103 Krankenhäuser, Pflege und Eingliederungseinrichtungen – und das, obwohl das Unternehmen erst 20 Jahre jung ist.

Ameos ist neuer Träger der Neuburger St.-Elisabeth-Klinik

Die Ameos Holding AG hat rund 17.000 Beschäftigte und eine Bilanzsumme von 900 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde von Dr. Axel Paeger und Martin Kerres (mittlerweile ausgeschieden) 2002 gegründet. Der Name Ameos ist ein Acronym aus den Vornamen der Gründer Axel (A) und Martin (M) sowie Eos, aus dem Altgriechischen für aufgehende Sonne. Ein Schwerpunkt ist an vielen Standorten die Behandlung von psychischen Erkrankungen.

Ameos ist seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Carlyle Group mit Sitz in Washington, einer der weltweit größten privaten Beteiligungsgesellschaften. Ameos wird seitens der Gewerkschaft verdi für seine Beschäftigungspolitik kritisiert. So werde konsequent darauf geachtet, dass mithilfe von Leiharbeitern alle Unternehmensteile unter der Schwelle von 2000 Beschäftigten bleiben und als eigenständige Einheiten fungieren, um die deutsche Unternehmensmitbestimmung zu unterlaufen. Es gebe weder einen Konzernbetriebsrat noch einen Aufsichtsrat. (nr)

