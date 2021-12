Neuburg

vor 55 Min.

Zwei Hebammen fallen aus: Welche Folgen das für die Geburtshilfe in Neuburg hat

Trotz Einschränkungen in der Geburtshilfe: Die Notfallversorgung der entbindenden Frauen in Neuburg bleibt gewährleistet.

Plus Wegen Krankheitsausfällen und Quarantänemaßnahmen können Frauen in der KJF-Klinik in Neuburg bis voraussichtlich Montag nicht entbunden werden. Was bedeutet das konkret für Schwangere?

Die Pandemie streckt ihre Äste überall hin aus, in alle Branchen und Felder. In Kitas, Seniorenheime und Betriebe: In jedem Bereich steigen die Zahlen, in jedem Bereich gibt es Ausfälle. Natürlich sind auch Krankenhäuser davon betroffen, wie eine Nachricht aus der KJF Klinik St. Elisabeth zeigt. Hier musste, wie berichtet, die hiesige Geburtshilfe wegen Quarantäne und Krankheit vorübergehend eingeschränkt werden – mit welchen Folgen für Schwangere?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

