Zwischen Angus-Rind und Mehl: Ehekirchener Bauernhof geht mit der Zeit

Glücklich kauend bewegen sich die 40 Angus-Rinder im offenen Stall in Ehekirchen. Kurz zuvor hatte Stefanie Leitenstern die Tiere mit dem selbst angebauten Heu versorgt. Die gebürtige Ehekirchnerin übernahm 2018 den familiengeführten Bauernhof ihrer Eltern und betreibt seither zusätzlich eine Angus-Rinderzucht.

Im Jahr 1890 hatte Stefanies Ur-Ur-Opa das Grundstück an der Ehekirchener Hauptstraße gekauft. Der Kauf sei nach einer Fußwahlfahrt im Gasthaus Voglbräu in Inchenhofen verhandelt worden, fügt Mutter Eva Leitenstern schmunzelnd hinzu. Doch der Vorfahre merkte schnell, dass er seine große Familie nicht ernähren konnte. Aus Not heraus eröffnete er eine Getreide- und Mehlhandlung, die bis heute auf dem Bauernhof zu finden ist. Bis heute ziert ein Schild mit dem Hausname Felber, was übersetzt Mehlhändler bedeutet, das Haus der Familie Leitenstern.

Im Jahr 1890 hatte der Ur-Uropa von Stefanie Leitenstern den Bauernhof in Ehekirchen gekauft. Foto: Familie Leitenstern

Über Generationen hinweg kamen neue Grundstücke hinzu und alte Bauten wurden renoviert. Stefanie Leitenstern half auf dem Hof ihrer Eltern von Beginn an mit: "Mei da läuft man automatisch gleich mit." Auch ihre zwei Kinder kennen es nicht anders. "Jakob geht zum Stier Seppi hin, der gibt ihm dann einen Rempler und er liegt wieder im Heu", erzählt Stefanie mit ihrem bayrischen Akzent. Der Bub lacht: "Bum bum", hätte es dann gemacht, ahmt der kleine Junge nach.

Stefanie Leitenstern verkauft in Ehekirchen Angus-Rinder

Doch im Laufe der Jahre veränderte sich nicht nur der Hof: Familien wurden kleiner und die ersten Discounter entstanden. Zwischenzeitlich absolvierte Stefanie Leitenstern die Meisterschule in Hauswirtschaft. Im Jahre 2010 hatte sie dann die Idee für ihr Prüfungsprojekt: Zeitgemäß zu dem Wandel in der Lebensmittelbranche ließ die Ehekirchnerin den hofeigenen Mehlladen umbauen.

Im Jahre 2020 wurde der alte Stall abgerissen und ein neuer Laufstall für die Angus-Rinder erbaut. Foto: Familie Leitenstern

Neben der wachsenden Kritik an der Anbindehaltung von Milchvieh, welche Stefanies Eltern zu der Zeit betrieben, hätte auch der alte Stall nicht mehr lange ausgehalten, erzählt die Landwirtin. Die Idee, Angus-Rinder zu halten, kam durch einen Nachbarn. "Wir wollten eigentlich nur Maschinen anschauen, dann hat er uns erzählt, dass er Angus-Rinder züchtet." Sowohl sie als auch Lebensgefährte Roland Engel hätten damit eine Leidenschaft geteilt. Im Dezember 2020 wurde der alte Stall abgerissen und ein Neubau für die Tiere errichtet. Schließlich kaufte die Familie die ersten Angus-Rinder von ihrem Nachbarn.

Das Heu und Stroh für die Angus-Rinder stammt von den eigenen Wiesen. Stefanie Leitenstern liegt das Leben ihrer Tiere sehr am Herzen. Aus diesem Grund dürfen auch die Kälber bei ihren Müttern aufwachsen und ernähren sich die erste Zeit lediglich von Mutterkuhmilch. Nicht zuletzt werden die Tiere in vertrauter Umgebung auf dem eigenen Hof geschlachtet.

"Wenn mal etwas überbleibt, verbacken wir das einfach selber."

Am meisten freue sich Stefanie Leitenstern, wenn Kunden zu ihr zurückkämen und sagen: "Das brauche ich wieder." Generell findet die Bäuerin positive Worte für ihre Arbeit auf dem Bauernhof. "Es ist einfach sehr abwechslungsreich", und selbst wenn schlechtes Wetter sei, könne sie es sich immer noch selbst einteilen, betont Stefanie Leitenstern. Nur vor einer Sache drückt sich die gebürtige Ehekirchenerin gerne: der Buchhaltung. "Da mache ich dann wirklich alles andere, nur das nicht."

Familie Leitenstern verkauft in dem Hofladen sowohl Mehl, Müsli, Honig als auch das Fleisch der Angus-Rinder. Foto: Lisa-Marie Kügler

Neben Dinkel- und Emmermehl bieten die Familie Leitenstern unter anderem Nudeln, Kerzen, Müsli sowie Honig in ihrem Hofladen an. Zusätzlich geben Stefanie und Eva Leitenstern Kunden hilfreiche Tipps zum Brotbacken oder beraten sie zur Zubereitung des Rindfleisches. Eine echte Herausforderung stellt dabei das Abwägen bezüglich der Menge von Produkten dar. Vollkornmehle haben beispielsweise einen hohen Schalenanteil, erzählt Mutter Eva, aus diesem Grund sind sie nicht lange haltbar. "Doch wenn mal etwas überbleibt, verbacken wir das einfach selber."