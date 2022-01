Impfkampfpagne in Oberhausen wird verschoben

Drei Tage lang sollte in Oberhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geimpft werden, so viel wie es geht. Jetzt muss der Termin verschoben werden - weil Impfstoff fehlt.

Bedauerlicherweise muss aufgrund des Mangels an bereits zugesagtem Impfstoff die, für den Zeitraum vom 21. bis 23. Januar, angekündigte und geplante Impfkampagne in der Turnhalle in Oberhausen kurzfristig verschoben werden.

Wie der Leiter des Testzentrums in Oberhausen Dr. Michael Schmiz mitteilit, sei es leider infolge einer neuen Bestimmung vom Dienstagnachmittag nicht möglich, ausreichend Impfstoff für das Impfwochenende zu organisieren. Momentan besteht die Möglichkeit sich in der Zahnarztpraxis von Michael Schmiz in Oberhausen in geringem Umfang impfen zu lassen jedoch steht diese Alternative im keinerlei Verhältnis zu der groß angelegten Impfaktion, mittels der kurzerhand viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberhausen, vor dem sich rasant ausbreitenden Virus, hätten geschützt werden können.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einer neuen Lösung und hoffen, den Bürgerinnen und Bürgern aus unserer Gemeinde, schnellstmöglich einen Ersatztermin für diesen Ausfall anbieten zu können“, so der Testzentrumsleiter in Oberhausen. (nr)

