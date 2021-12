In Oberhausen steigen die Friedhofsgebühren massiv an

Plus Die Gemeinde Oberhausen erhöht die Friedhofsgebühren. Besonders Familiengräber kosten künftig fast das Vierfache. Was die Gründe für diese Preissteigerungen sind.

Die Gemeinde Oberhausen muss ihre Gebühren für die Friedhöfe erhöhen, damit sie kostendeckend bleibt. Vor allem die Gebühr für Familiengräber steigt kräftig an. Kostete ein solches bisher für 15 Jahre 360 Euro, wird der Preis für diesen Zeitraum auf 1300 Euro erhöht. Ein Reihengrab kostete für die gleiche Zeitspanne bisher 360 Euro und klettert auf 650 Euro. Diese Preissteigerungen sorgten für einige Diskussionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.