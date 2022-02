Mit dem Kindergarten-Neubau in Oberhausen geht es voran

Plus Bürgermeister Fridolin Gößl führt nicht nur durch, sondern auch über den Rohbau der Kindertagesstätte. Wie die Arbeiten laufen und was geplant ist.

Der eisige Wind beißt sich im Gesicht fest. Und trotzdem möchte Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl den Spaziergang durch den Rohbau des Kindergartens auf dem Dach beginnen. Das Gemeindeoberhaupt liebt den Blick hinüber zur Kirche. Er kann sich schon gut vorstellen, wie der Dorfplatz einmal aussehen wird, wenn der erst neu gestaltet wurde. Der Kindergarten selbst steht erst im Rohbau. Das Dach ist fertig und wird noch begrünt. Im Innenausbau wird gerade die Elektrik verlegt.