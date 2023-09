Nach Absage der Stiftung St. Johannes in Oberhausen: Neuer Träger hat Interesse

Nach dem Aus der Stiftung St. Johannes meldet ein weiterer sozialer Träger sein Interesse an dem Grundstück in Oberhausen an. Aus dem Gemeinderat kommt Kritik.

Nachdem die Stiftung St. Johannes aus Schweinspoint (Kreis Donau-Ries) die Pläne aufgegeben hat, in Oberhausen eine Heimeinrichtung zu bauen, wird der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Plattenacker nun angepasst. Damit startet er in eine neue Genehmigungsrunde und wird noch einmal öffentlich ausgelegt. Statt des Heimes will dort nun ein Investor ein Gebäude für die Intensivpflege von Koma-Patienten und für eine Wohngruppe Demenzkranker errichten.

Gemeinderat Matthias Reil nutzte in der jüngsten Sitzung am Dienstag die Gelegenheit der Neuauflage, sich noch einmal gegen die Flächenversiegelung zu wenden. „Täglich werden in Bayern zehn Hektar zugebaut und wir sind dabei.“ Reil gab zu bedenken, dass sich die Wirtschaftslage geändert habe und das Engagement von St. Johannes als Hauptargument nun weggefallen sei. Und stellte damit das gesamte Gewerbegebiet infrage. Dieser Meinung folgten die anderen Gemeinderäte nicht.

Nach Aus der Stiftung St. Johannes: Sozialer Träger hat Interesse an Grundstück in Oberhausen

Robert Habermayr erinnerte daran, dass sich bereits lokale Firmen für das Baugebiet beworben hätten. Und Erhard Jackel erwähnte den sozialen Träger, der inzwischen für das Areal Interesse bekundet habe. Bürgermeister Fridolin Gößl wollte bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend noch nicht sagen, wer die Pflegestätte errichten will, deutete aber an, dass die Einrichtung aus Neuburg verlegt werden soll. In den nächsten Wochen trete man in Verkaufsverhandlungen für das Grundstück. Der Gemeinderat stimmte, bei zwei Gegenstimmen, dem geänderten Bebauungsplanentwurf zu, der dann erneut ausgelegt werde, so Gößl.

In dem Zuge wird die Einmündung der Bahnhofstraße in die Kreisstraße neu gestaltet. Dafür arbeitet die Kommune mit dem Landkreis zusammen, der das Vorhaben beauftragt. Ebenso wird das Landratsamt die Fördermittel für die Neugestaltung der Hauptstraße in Oberhausen vorantreiben. Welche Kosten dabei auf die Gemeinde zukommen, konnte Rathauschef Gößl noch nicht sagen, da die Baumaßnahme über das Landratsamt läuft.