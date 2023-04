Oberhausen

vor 34 Min.

Poststelle, Wohnheim, Radwege: Was die Bürger in Oberhausen bewegt

Nach längerer Verzögerung ist der Jugendtreff in den Bahnwaggons in Unterhausen endlich fertig.

Plus Bei der Bürgerversammlung informiert Bürgermeister Fridolin Gößl über die Projekte in der Gemeinde: Radwege, die neue Poststelle und das Behindertenwohnheim.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Bürgerversammlung heißt neben einer Rundum-Information vom Bürgermeister auch immer: Was brennt den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln? Und diese Frage stellte am Montagabend auch Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl an die Besucher der Bürgerversammlung in der Schlossgaststätte in Sinning. Deren Gedanken drehen sich vor allem rund um das geplante Gewerbegebiet Plattenacker, um Geh- und Radwege und um die Kommunalbetriebe VBO und SBO.

Letztere wurden 1999 gegründet. In der VBO, kurz für Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen, werden vor allem die Abwasserkanalarbeiten und deren Finanzierung gebündelt. In der SBO, Servicebetriebe Oberhausen, sind die Gemeindegrundstücke platziert. Inklusive der Kommunalbetriebe belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten der Gemeinde auf rund 17,6 Millionen Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 5200 Euro bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen