Unbekannter zündet Wahlplakate an und zeichnet daraus ein Hakenkreuz

Ein unbekannter Täter hat in Oberhausen Wahlplakate abgerissen und angezündet. Aus dem geschmolzenen Material zeichnete er ein Hakenkreuz auf die Straße.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Lindenstraße in Oberhausen mehrere Wahlplakate abgerissen. Eines der Plakate wurde laut Polizei anschließend in Brand gesetzt und mit dem geschmolzenen Kunststoff des Plakats anschließend ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn gezeichnet.

Oberhausen: Mit Wahlplakaten Hakenkreuz auf Straße gezeichnet

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 130 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)