Vorfahrt genommen: Es kracht ordentlich in Oberhausen

Am Mittwochvormittag hat sich in Oberhausen ein Unfall ereignet, bei dem hoher Schaden entstanden ist. Ein Mann wollte aus dem Industriegebiet und wollte die Kreisstraße 26 in Richtung B16 überqueren. Offensichtlich übersah er einen anderen Wagen, der Vorfahrt gehabt hätte. Der Fahrer dieses Autos wollte von Sinning in Richtung Oberhausen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Wagen so stark beschädigt wurden, dass sie beide abgeschleppt werden mussten. Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsleitung war die FFW Oberhausen mit im Einsatz. Es entstand laut Polizei Neuburg ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. (AZ)

