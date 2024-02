Feuerwehr Ortlfing-Biding: "Alte Garde" übergibt an den Nachwuchs

Die Feuerwehr Ortlfing-Biding hat eine neue Führungsspitze gewählt. Vereinsvorsitzender und Kommandant übergeben nach 24 Jahren ihre Posten.

Einen Generationswechsel vollzog die Freiwillige Feuerwehr Ortlfing-Biding bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft der beiden Burgheimer Ortsteile hervorsticht, sogar generationsübergreifend. Vorsitzender Klement Hugl und Kommandant Markus Habermeyer bekleideten 24 Jahre ihre Ämter. Zusammen mit ihrer Führungscrew war das Feuerwehrfest im Juni vergangenen Jahres der Höhepunkt ihres Dienstes als Brandschützer.

Die Ortsfeuerwehr zählt aktuell 119 Mitglieder - bei rund 300 Einwohnern eine hervorragende Quote. Dreimal wurden die Floriansjünger zu Einsätzen gerufen, an ihrer Ausbildung feilten sie das ganze Jahr über. Die gut vorbereitete Wahl brachte Burgheims 3. Bürgermeisterin Margit Kugler im Schnelldurchlauf über die Bühne. Der neue Kommandant Peter Großhauser, der bisher Stellvertreter war, geht mit zwei Hoffnungen in seine Amtszeit: Die Feuerwehr soll vor großen Einsätzen verschont bleiben und die Jugendlichen sollen sich bei ihrer Feuerwehr engagieren.

Eine Jugendfeuerwehr in Ortlfing-Biding fände der neue Vorsitzende der Feuerwehr gut

Burgheims Bürgermeister Michael Böhm lobte die Floriansjünger, dass alle Posten zügig wieder besetzt werden konnten. Spontan hatte das Gemeindeoberhaupt noch einen mündlichen „Förderbescheid“ mitgebracht. Weil der Beamer streikte, wird sich die Gemeinde an einem neuen beteiligen. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier brachte noch einen wichtigen Hinweis in die Versammlung ein. Im vergangenen Jahr brannten mehrere Stoppelfelder. Wenn zur Brandbekämpfung private Schlepper zum Einsatz kommen, etwa durch Grubbern, muss vorher aus versicherungstechnischen Gründen Rücksprache mit der Gemeinde genommen werden.

Namen und Ämter: 1 / 4 Zurück Vorwärts Vorsitzender: Sebastian Schiele; Stellvertreter: Sebastian Eder

Kommandant: Peter Großhauser; Stellvertreter: Jan Tröger

Kassier: Michael Golling

Schriftführer: Christian Wolf

Am Ende der Versammlung griff die Idee nach einer Jugendfeuerwehr um sich. „Das wäre eine Bereicherung“, meinte der neue Vorsitzende Sebastian Schiele.