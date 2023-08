Nach Vorfall in Peutenhausen: Polizei identifiziert sieben Verdächtige

Im Februar haben Vermummte vor der Asylunterkunft in Peutenhausen Rauchkörper gezündet. Jetzt hat die Polizei mehrere Gebäude durchsucht.

Am 9. Februar diesen Jahres haben sechs teils vermummte Personen vor einer Asylunterkunft in Peutenhausen ein Transparent ausgerollt und Rauchkörper gezündet. Jetzt hat die Polizei mehrere Verdächtige identifiziert, die laut einer Mitteilung identitären Gruppierungen zugeordnet werden können.

Die Kripo Ingolstadt hat mehrere Objekte in Deutschland und der Schweiz durchsucht

Am Donnerstagfrüh wurden unter der Federführung der Kripo Ingolstadt mehrere Objekte in Oberbayern, Schwaben und Baden-Württemberg sowie in drei Schweizer Kantonen durchsucht. Dabei könnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, heißt es seitens der Polizei. Darunter befinden sich Speichermedien, vermutlich tatrelevante Kleidungsstücke und politische Schriftstücke.

Den Verdächtigen im Fall Peutenhausen wird Volksverhetzung vorgeworfen

Bei den sieben Tatverdächtigen und einem Zeugen im Alter zwischen 20 und 33 Jahren handelt es sich um sieben Männer und eine Frau. Ihnen werden unter anderem Volksverhetzung und Nötigung zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt leitet die weiteren Ermittlungen. (AZ)

