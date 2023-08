Diebstahl aus der Kabine: Unbekannter beklaut Fußballspieler

Während eines Fußballtrainings ist ein Unbekannter in Pfaffenhofen in die unversperrte Umkleidekabine gegangen und hat dort Wertsachen der Spieler entwendet.

Am Mittwoch fand zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Ingolstädter Straße in Pfaffenhofen das Fußballtraining eines Vereins statt. Dabei nutzten die Spieler die Umkleidekabine. Während des Trainings war sie unversperrt. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Umkleidekabine und entwendete Schmuck, Air-Pods und Bargeld von verschiedenen Geschädigten, berichtet die Polizei. Das Diebesgut hatte insgesamt einen Wert von rund 400 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)