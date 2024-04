Pfaffenhofen

Handfärberei schafft dank Aktivsenioren Sprung in die zweite Generation

Plus Bei "Rohrspatz und Wollmeise" wird Wolle gefärbt. Deutschlands größte Handfärberei geht jetzt in die zweite Generation. Der Prozess lief erfolgreich dank Beratung durch die Aktivsenioren.

Von Manfred Dittenhofer

Extreme Temperaturen kannte Tobias Wellmann aus seiner Ausbildung. In seiner Lehrzeit zum Konditor ging es in der Backstube auch oft heiß her. Aber mit den Händen in kochend heißes Wasser? Das war nun doch gewöhnungsbedürftig. Der junge Paffenhofener aber wusste, man kann sich daran gewöhnen. Schließlich hatte ihm seine Mutter gut 20 Jahre lang vorgemacht, dass es - und vor allem - wie es funktioniert. Jetzt hat er deren Geschäft übernommen und dabei professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Von den Aktivsenioren.

Als Claudia Wellmann vor 22 Jahren ihr Hobby zum Geschäft machte, ahnte sie nicht, wie sich ihr Woll-Unternehmen „Rohrspatz und Wollmeise“ entwickeln würde: die größte Handfärberei für Wolle in Deutschland mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Wollladen im Herzen von Pfaffenhofen und ein Internetshop, über den Kunden weltweit beliefert werden.

