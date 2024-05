Unbekannter lockert Radmuttern am geparkten Auto

An einem im Landkreis Eichstätt abgestellten Fahrzeug haben Unbekannte Radmuttern gelockert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat an einem Auto, das über mehrere Wochen auf einem öffentlichen Parkplatz in Pförring (Landkreis Eichstätt) abgestellt war, die Radmuttern gelockert. Das meldet die Polizei Beilngries. Zum Glück bemerkte die aufmerksame Fahrerin das Problem an ihrem Fahrzeug, bevor sie losfuhr.

Das Auto war zwischen Donnerstag, 11. April, und Montag, 6. Mai, um 19.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herzogstraße abgestellt. Einen Verdacht, wer die Radmuttern gelockert haben könnte, hat der Besitzer nicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Beilngries unter der Rufnummer 08461/6403-0 zu melden. (AZ)

