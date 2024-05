60-Jähriger wird tot in der Nähe der A9 gefunden

Ein 60-Jähriger aus dem Kreis Aichach-Friedberg wird als vermisst gemeldet, wenige Tage später wird er tot in einem Wald nahe der A9 gefunden.

Eine große Suchaktion mit mehreren hundert Beteiligten hat es am vergangenen Samstag rund um den Rastplatz Baarer Weiher an der Autobahn A9 im Landkreis Pfaffenhofen gegeben. Die Suche endete mit einer traurigen Gewissheit: Ein 60-Jähriger wurde tot in einem Waldstück gefunden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, an dem keine weiteren Personen beteiligt waren.

Ein Bekannter hat den Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg vermisst gemeldet

Der Mann aus dem Kreis Aichach-Friedberg war wenige Tage zuvor von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Als schließlich sein Auto am Rastplatz Baarer Weiher entdeckt worden ist, begann eine Suchaktion. Erst im kleinen Stil, dann wurde sie auf einen großen Bereich ausgedehnt. Eine dreistellige Anzahl an Rettungskräften, Feuerwehrkräften, Polizisten und weiteren Helfern war an der Suchaktion beteiligt. Nach einiger Zeit fanden sie einen Mann tot im Wald, der bald als der Vermisste identifiziert werden konnte. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigen Ermittlungen genauso aus wie einen Suizid. (rilu)