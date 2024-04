Region Eichstätt

Schwules Paar bekommt dank einer Leihmutter sein zweites Kind

Plus Horst und Manuel Pfister wollten unbedingt Eltern werden. Der Weg zu den Wunschkindern war für die Männer aus der Region 10 mit einigen Hürden verbunden.

Von Luzia Grasser

Mit einem Krönchen und einem Pailletten-Pulli sitzt die Zweijährige auf dem Sofa, in der Hand hält sie einen Schminkpinsel. Und mit dem zeichnet sie ihrem "Daddy" Horst bunte Striche ins Gesicht. Die Make-Up-Sitzung dauert wohl schon ein wenig länger, denn der 33-Jährige präsentiert auf dem Foto bereits seine frisch lackierten Fingernägel. Es ist ein Bild, das es so oder so ähnlich in Millionen anderen Familien gibt. Und doch ist in dieser Familie, die in der Region lebt, einiges anders. Denn statt Vater, Mutter, Kind und Hund gibt es hier Papa, Daddy, Kind und Hund. Und die Familie wird schon bald weiter wachsen. Auf Instagram teilen die Eltern ihr Familienleben und ihren außergewöhnlichen Weg zu ihren Wunschkindern auf ihrem Kanal 2.be.good.dads.

Mithilfe einer Leihmutter aus den USA hat das Paar ein Kind bekommen

Dass Horst Pfister und sein zwei Jahre älterer Ehemann einmal Eltern werden möchten, stand für sie von vornherein fest. Schließlich stammen beide aus großen Familien mit vielen Geschwistern. Schon beim ersten Date, so erzählt Horst Pfister, der im Chiemgau aufgewachsen ist, wurden die Wünsche abgesteckt: heiraten, Haus bauen, Kinder bekommen. Die ersten beiden Punkte konnten die beiden recht schnell abhaken. Auf einem Dorf in der Region 10 haben sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllt. Doch die Kinderplanung der beiden bekam rasch einen Dämpfer. Als sie beim zuständigen Jugendamt anklopften, da gab es nur ein großes Kopfschütteln. Den beiden war von da an klar: Das mit einer Adoption, "das können wir vergessen".

