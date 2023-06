Gartenhütte brennt: Ursache war vermutlich ein Blitz

In Reichertshofen ist an Fronleichnam eine Gartenhütte abgebrannt. Vermutlich hat ein Blitz das Gebäude getroffen.

Am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr wurde bei der Polizei der Brand einer Gartenhütte in der Schrebergartenanlage am Heideweiher in Reichertshofen gemeldet. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

Die Gartenhütte in Reichertshofen brannte vermutlich wegen eines Blitzes nieder

Als der Brand vermutlich ausgebrochen ist, gab es in der unmittelbaren Nähe ein Gewitter. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass die Gartenhütte aufgrund eines Blitzeinschlags in Brand geriet und niederbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Reichertshofen war mit zwanzig Personen vor Ort, ebenso eine Rettungsdienstbesatzung. (AZ)