Am 18. Juli fällt in Rennertshofen das Wasser aus

Am 18. Juli finden wieder Arbeiten an der Trinkwasserleitung der Heimberggruppe statt.

Am Dienstag, 18. Juli, kommt es in weiten Teilen in der Gemeinde Rennertshofen wieder zu einem Wasserausfall. Wie der Wasserzweckverband der Heimberggruppe mitteilt, werden an diesem Tag wieder Sanierungsarbeiten in der Trinkwasserversorgung durchgeführt. Durch notwendige Arbeiten an der Zu- und Ablaufleitung zum Hochbehälter in Treidelheim muss deshalb ab 8.30 Uhr für bis zu acht Stunden das Wasser gesperrt werden. In einzelnen Ortsteilen kann der Ausfall auch länger dauern - je nachdem, wann die Leitungen wieder geöffnet werden können und wie schnell sich das Netz wieder füllt.

Welche Orte vom Wasserausfall betroffen sind

Von dem Wasserausfall werden folgende Orte betroffen sein: Bertoldsheim, Erlbach, Hatzenhofen, Rennertshofen, Riedensheim mit Gut Dittenfeld, Rohrbach, Stepperg, Treidelheim mit Siglohe und Trugenhofen mit Gallenmühle. Im Anschluss an die Arbeiten kann das Wasser eine leicht milchige Trübung aufweisen. Diese Verfärbung ist unbedenklich, teilt Verbandsvorsitzender Tobias Gensberger mit. Sie habe nichts mit einer Verunreinigung zu tun, sondern resultiert aus Lufteinschlüssen in den Leitungen. Sobald das Leitungsnetz entlüftet ist, wird das Wasser wieder klar. (clst)