Rennertshofen

vor 19 Min.

Ein „Löwenherz“ für alle Nationen: Rennertshofen gibt Flüchtlingskindern ein Heim

Plus Im Haus Löwenherz sind in einer heilpädagogischen Wohngruppe vor Kurzem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingezogen. Wie es dazu kam und wie die Reaktionen waren.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Es gibt Fischstäbchen mit Kartoffelsalat. Beim Mittagessen wird es richtig international. Der afrikanische Kontinent trifft auf den Mittleren und Nahen Osten, auf Europa und natürlich auf Deutschland. Und das alles sehr friedlich. Die Jugendlichen sitzen gemeinsam am Tisch und genießen ihr Essen. Anschließend wird gemeinsam abgeräumt, gespült und aufgeräumt. Wo das geschieht? In Rennertshofen. In der Marktgemeinde zogen Anfang Dezember neun Jugendliche mit Flüchtlingsstatus in das Haus im Neubaugebiet „Nord-West“. Dort erhalten die sieben Buben und zwei Mädchen ein Stück normales Familienleben.

Ursprünglich plante Barbara Reichstein vom Träger Formilia in Rennertshofen eine Wohngruppe für Kinder und Jugendliche, die, aus welchen Gründen auch immer, vom Jugendamt aus ihren Familien herausgenommen wurden. Gerade als sich das Unternehmen Formilia mit dem im Juli 2022 gekauften Haus in Rennertshofen in der Zulassungsphase bei der Regierung von Oberbayern und in der Genehmigung für den Gewerbebetrieb bei der Gemeinde und beim Landratsamt befand, wurde das Jugendamt Neuburg-Schrobenhausen auf die Einrichtung aufmerksam, wie Sebastian Karl vom Jugendamt in Neuburg berichtete.

