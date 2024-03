Eine Zeitenwende beginnt bei der Marktkapelle Rennertshofen

Künftig führt ein Team die Marktkapelle Rennertshofen, denn Stefanie Czerny sorgt für einen emotionalen Abschied. Sie übergibt eine bestens aufgestellte Kapelle.

Nach 45 Jahren hat für die Marktkapelle Rennertshofen eine „Zeitenwende“ begonnen. 2024 wird Rennertshofen zwar schon eine klingende Marktgemeinde sein. Zwei Themen allerdings rückten die Berichte der einzelnen Mandatsträger etwas zur Seite. Denn der Verein verabschiedete sich von der klassischen Führungsstruktur mit einem Vorsitzenden und wird nun von einem Team geleitet. Nach 13 Jahren an der Vereinsspitze sagt Stefanie Czerny sichtlich bewegt "Servus" und beherzigte den Rat eines früheren Amtskollegen: „Man geht immer in guten Zeiten, nie in schlechten!“

Mit 701 Mitgliedern hat der Verein eine wichtige Grenze geknackt. Konkret bedeutete dies 47 Auftritte, 54 Proben, 24 Sitzungstermine und sonstige Termine, meistens Auf- und Abbau. 138 Termine bedeutet: „Wir haben uns im Schnitt alle 2,6 Tage gesehen!“ Die überaus zahlreichen Aktivitäten erstreckten sich von der Bewältigung der Pandemie, über ein außergewöhnliches Konzert mit Professor Andreas Martin Hofmeir, dem ehemaligen LaBrassBanda-Musiker, mit organisatorischen Highlights, intensive Ausbildungsthemen bis zur Einkleidung der Musiker und Musikerinnen. „Nachwuchssorgen haben wir nicht“, betonte Stefanie Czerny.

Ausbildungsbeauftragter Simon Burzler hatte 2023 ein Mammutprogramm zu bewältigen. Dies erstreckte sich vom Flötenunterricht der Jüngsten, die auch schon bei der „Weißwurstmatinee“ mitspielten, über die Bläserklasse der dritten und vierten Jahrgangsstufe zum Projektorchester. Den Bericht von Magalena Pfister für Jugendkapelle und „Spätlese“ trug ebenfalls Simon Burzler vor. Zahlreiche Aktivitäten bewiesen, dass die Nachwuchsmusiker in Dur und Moll gut unterwegs sind. Neun davon legten die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ab.

Sie treten in riesige Fußstapfen. Diese teambasierte Führungscrew mit Dirigent Klaus Gottschall (links) wird die Marktkapelle Rennertshofen künftig leiten. Foto: Peter Maier

Dass Dirigent Klaus Gottschall berichtete von Auftritten, einer Menge Proben und Herausforderungen in Sachen Infrastruktur, die den Erfolg ermöglichen. Besonders hob er hervor, dass es gelang, den weltweit gefragtesten Tubisten Andreas Martin Hofmeir nach Rennertshofen zu holen und mit ihm ein „etwas anderes Konzert“ zu geben. Voll gelungen ist auch das Fest „Heimat, Bier und Blasmusik“, bei dem Angelika Matheis den "Maestro" gesundheitsbedingt in der Stabführung vertrat.

Auch 2024 stehen Marktkapelle und Jugendkapelle musikalisch unter Volldampf. Nächste Herausforderung ist das Frühjahrskonzert „Rock und Pop“ am 6. April um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule.

Zum Abschluss wurde es dann doch emotional: Czernys blickte zurück auf 21 Jahre im Vorstand in verschiedenen Positionen, davon 13 an der Vereinsspitze, wären genügend Stoff für ein eigenes Buch. Ihr „lieber Günter“ stieg bei ihrer Wahl zur Vorsitzenden 2011 zum „Titelerben First Lady der MKR“ auf. Dazu fehlte noch eine Handtasche. Die reichte Stefanie Czerny nun in Form eines Sixpacks nach. Die Führungscrew hatte Großbuchstaben zu „STEFANIE“ vorbereitet und trug zu jedem Letter eine Eigenschaft der inzwischen ehemaligen Vorsitzenden vor. Die konnte ein Tränchen nicht verdrücken, freut sich aber, dass sie künftig „nur noch Musik (Tenorhorn) spielen darf.“

Die letzte Amtshandlung von Stefanie Czerny (rechts) war die Ehrung langjähriger Mitglieder der Marktkapelle Rennertshofen. Foto: Peter Maier

Ehrungen bei der Marktkapelle Rennertshofen:

25 Jahre: Walter Schneid, Johann Knoblach jun., Stefanie Hartmann , Sabrina Strigl , Max Blei , Veronika Strobl , Heike Strobl , Judith Schwarz , Julia Schnabel , Jonas Mayer .



jun., , , , , , , , . 40 Jahre: Georg Fürholzer, Ludwig Roßkopf jun., Luitpold Graf , Wilhelmine Herdegen .

