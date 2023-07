Feld bei Rennertshofen steht in Flammen: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Ein brennendes Feld bei Rennertshofen hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten einen Waldbrand verhindern.

Ein Brand auf einem Feld bei Rennertshofen hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren in der Region ausgelöst. Bei Drescharbeiten hatte sich gegen 14.40 Uhr auf dem trockenen Feld etwas entzündet, die Flammen breiteten sich schnell auf einer Fläche von bis zu 3000 Quadratmetern aus und bewegten sich in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Das berichtet Marco Jungwirth, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Rennertshofen, im Gespräch mit unserer Redaktion. Angesichts der vorherrschenden Trockenheit hätte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald nach seinen Angaben wohl "fatale" Folgen gehabt.

Brand bei Rennertshofen: Feld steht in Flammen

Ein Großaufgebot diverser Feuerwehren eilte zu dem Feld bei Rennertshofen. Im Einsatz waren laut Jungwirth unter anderem die Wehren aus Rennertshofen, Ellenbrunn, Hütting, Stepperg, Wellheim-Konstein, Neuburg, Schrobenhausen und Obermaxfeld mit insgesamt knapp 150 Kräften, so der stellvertretende Kommandant.

Die Einsatzkräfte konnten den Flammen dank mehrerer wasserführender Fahrzeuge schnell Herr werden. Mithilfe einer Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden. Auch Landwirte vor Ort unterstützen die Helfer, indem sie mit Pflügen und Grubbern die Brandstelle einkreisten und mit Wasser befüllte Güllefässer zur Verfügung stellten, berichtet Jungwirth. Im Nachhinein seien die Landwirte nochmals mit Güllefässern über das Feld gefahren, um den Boden zu bewässern und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Feld bei Rennertshofen brennt: Einsatz der Feuerwehr

Für die Feuerwehren war der Einsatz nach etwa zweieinhalb Stunden beendet, so Jungwirth. Angesichts der großen Hitze war der Einsatz für alle Beteiligten eine Herausforderung. Niemand wurde verletzt, es blieb bei Sachschäden. Die Höhe des Schadens ist aktuell unklar. (ands)