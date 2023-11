Theaterfreunde Rennertshofen spielen eine ganz feine Gesellschaft

Für das Stück „Da kahle Krempling“ musste die Spielgruppe aufwendig die passenden Requisiten anschaffen. Die können am Ende der Spielsaison ersteigert werden.

Auf der Bühne stand nicht die Bauernstube, die Darsteller trugen nicht Dirndl und Lederhosen und der Umgangston glich dem des gehobenen Bürgertums zum Ende des 19. Jahrhunderts. Das Premierenpublikum zum Auftakt der diesjährigen Spielsaison der Rennertshofener Theaterfreunde war gespannt, wie die Akteure vor und hinter der Bühne dieses Genre meistern würden.

Schon der Titel des Dreiakters von Peter Landstorfer „Da kahle Krempling“ war Diskussionsstoff im Foyer an den Stehtischen bei Snacks und Getränken. Schließlich mischten sich nicht nur Schwammerlsucher unter das Publikum. Spielleiterin Martina Fürst erklärte bei der Begrüßung, dass die authentische Darstellung des Jahres 1898 eine Herausforderung war. „Wir mussten bezüglich Möbel und Kleidung doch einige Klimmzüge machen, darunter ein Möbelkauf in München“, ließ die Regisseurin das Publikum wissen.

Als sich der Vorhang öffnet, geht ein Staunen durch die Reihen. Hausdiener Heinrich Heinrich (Niklas Hofmann), der an den Butler aus den Silvestersketch "Dinner for One" erinnert, zeigt gleich den gesellschaftlichen Stellenwert. Eher schüchtern, der Stellung angemessen, spielt Christina Bauch das Hausmädchen Maisonette. Gekonnt zelebrieren beide das Decken des Tisches in besseren Kreisen. Zu denen zählen sich auch die Gäste zum 70. Geburtstag von Pauline Hermine von Wettenbach, genannt Tante Paula (Julia Kourdy-Ruf). Deren Nichte Olga Fetzinger (Gabriele Jansch) ist eine Schnapsdrossel aus der Kategorie „mehr Schein als Sein“. Wie sie ein Gläschen Cognac nach dem anderen schluckt und später eine beschwipste Tischrede hält, reizt die Lachmuskeln des Publikums.

Ebenso überzogen ist die Rolle des Neffen und selbst ernannten Opernsängers Blasio Fortano. Kilian Baierl ist stimmlich stark gefordert, wenn er die Vogelfänger-Arie aus Mozarts Zauberflöte und „La donna è mobile“ schmettert. Das tut er aber selbstbewusst, was ihm das Publikum mit Beifall belohnt. Einen gesellschaftlichen Kulturschock bringt Peter Fürst als Hopfenbauer Lenz Feichtmeier auf die Bühne. Dabei gibt er mit derber, lauter Sprache und energischer Gestik klar zu erkennen, dass er ein Bühnenroutinier ist. Teil der illustren Geburtstagsgesellschaft sind auch Brunhilde von Löffelholz (Michaela Riedl) und ihr Bruder Otto. Den General von eigenen Gnaden, aber mit Dachschaden, besetzt Martina Fürst mit dem langjährigen Ensemblemitglied Josef Neumeier. Der ist im richtigen Leben zwar ein Bayer, doch die Maske verwandelte ihn zu einem typisch preußischen „Barraskopf“. In blauer Uniform, Pickelhaube, „Knobelbecher“ und einem Signalhorn bringt er unter Anerkennung des Publikums Kasernenatmosphäre auf die Bühne.

So unterschiedlich die Charaktere auch sein mögen, die Erbschleicherei beherrschen sie in ihren Rollen perfekt. Erhaben und matriarchalisch stellt Julia Kourdy-Ruf die Jubilarin dar, die mit Kriminalrat Findus Feigl die Bühne betritt. Der Kriminalist ist ein „Sondergast“ in der Runde, die sich alljährlich trifft. Die Rolle des korrekten und gründlichen Beamten, der bei seinen Ermittlungen auch etwas tollpatschig wirkt, ist Florian Schütz wie auf den Leib geschrieben. Tante Paula hat ihn mitgebracht, weil sie ihr angeblich pompöses Erbe mit einem hoheitlichen Zeugen regeln will. Umso mehr erstaunt geben sich die skurrilen Typen, als die Erbtante als Geburtstagsgeschenk von jedem Gast 70 Goldmark verlangt, die sich bei jedem weiteren Geburtstag verdoppeln. Das erinnert an die Legende vom Reiskorn auf dem Schachbrett, was die raffgierigen Geburtstagsgäste völlig unterschätzen.

Nachgerechnet hat allerdings der Hausdiener, der sich plötzlich in einen Schurken verwandelt. Er erklärt den potenziellen Erben die finanzielle Last, die auf sie zukommen könnte, und bietet gleichzeitig den perfekten Mord an. Natürlich mit Gewinnbeteiligung. Der „kahle Krempling“, ein giftiger Pilz, soll es richten. Tatsächlich klappt die Erbtante unter heimlicher Freude der Erbschleicher zusammen, wird aus dem Zimmer geführt und der Kriminalist stellt den Tod fest. Die Ermittlungen führen ins Leere, sodass der Kommissar den „perfekten Mord“ bekannt gibt. Doch gibt es den wirklich? Sicher ist, dass zum Schluss ein Essen beim Kellerwirt stattfindet.

Ob es sich dabei um eine Geburtstagsfeier oder einen Leichenschmaus handelt, zeigen die Rennertshofener Theaterfreunde noch zweimal. Denen ist ein erfrischender Wechsel vom Bauernschwank zur Krimikomödie gelungen, wenn auch Souffleuse Michaela Hermann hin und wieder nachhelfen musste. Die eigens angeschafften Möbel für das gelungene Bühnenbild werden am Ende der Spielsaison meistbietend versteigert. Zettel für Gebote liegen aus. Karten für die letzten beiden Vorstellungen am Freitag, 17. November, und Samstag, 18. November, jeweils um 19.30, gibt es bei Getränke Hörl und an der Abendkasse.