Warum der Dorfweiher in Mauern trocken gelegt wird

Das Gewässer ist nicht nur Refugium für Fische und Enten, sondern dient der Feuerwehr auch als Löschweiher. Doch der hat ein "Leck".

Der eine oder die andere wird sich schon gewundert haben. Am Dorfweiher im Rennertshofener Ortsteil Mauern tut sich etwas. Schweres Baugerät ist angerollt, dann verschwand das Wasser. Am Mittwoch wurden die letzten Fische aus den noch verbliebenen Wasserresten gekeschert. Grund für den leeren Weiher sind die notwendigen umfangreichen Pflege- und Sanierungsarbeiten, wie aus der Verwaltung der Marktgemeinde auf Nachfrage erklärt wird.

„Der Weiher ist zugleich Löschteich für die Gemeinde Mauern. Da der Mönch unterspült und marode ist, verliert der Weiher seit geraumer Zeit stetig Wasser“, sagt Geschäftsstellenleiter Andreas Czerny. Als Mönch wird der Auslass in Richtung Sprösselbach bezeichnet. Der wird nun neu gebaut. Außerdem saniert die beauftragte Firma auch gleich die Uferbefestigung.

Die Fische im Dorfweiher in Mauern wurden "umgesiedelt"

Für die geplanten Maßnahmen musste das Wasser abgelassen werden. Die Fische, die ein Bürger privat dort eingesetzt hatte, wurden von diesem zum Teil bereits abgefischt und in anderen Gewässern untergebracht. Am Mittwoch fand das letzte Abfischen statt. Der Dorfweiher wird aus einer Quelle gespeist, das überschüssige Wasser fließt in den direkt dort vorbei fließenden Sprösselbach ab. Die Maßnahme soll in zwei Wochen abgeschlossen sein.