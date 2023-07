Rennertshofen

26.07.2023

Wassergebühren für Rennertshofen und Teile von Bergheim steigen

Plus Der Wasserzweckverband der Heimberggruppe, der Rennertshofen und Teile von Bergheim versorgt, erhöht die Wasserpreise. Warum allerdings die Höhe noch nicht feststeht.

Von Manfred Dittenhofer

Heiß diskutiert wurde bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Heimberggruppe der neue Wasserpreis. Eines ist sicher: Zum 1. Januar 2024 wird es eine Preiserhöhung geben. Wie hoch diese ausfällt, wird nun in mehreren Rechenbeispielen bis zur nächsten Sitzung aufgearbeitet. Es ist ein Jonglieren zwischen Grundbetrag, Kubikmeterpreis und Verbesserungsbeiträge. Letztere werden auf jeden Fall bei der Sanierung des Hochbehälters in Treidelheim fällig.

Momentan liegt die Grundgebühr bei 50 Euro und der Kubikmeterpreis bei 1,67 Euro. Ein Wunsch sei es, so Verbandsvorsitzender Tobias Gensberger, den Kubikmeterpreis möglichst unter oder zumindest bei zwei Euro zu halten. Allerdings will er sich noch in keiner Weise festlegen. Denn nach der Sitzung im Juli werden nun mehrere Konzepte durchgerechnet. Da angeregt wurde, den Wasserpreis so anzupassen, dass auch Rücklagen gebildet werden können, müsse auch diese Option in die Kalkulation einfließen. Bis 2013 sei den Wasserzweckverbänden das Bilden von Rücklagen verboten gewesen, seither sei es möglich, so Gensberger. „Wir haben nun erst einmal sehr offen über die verschiedenen Möglichkeiten der Erhöhung diskutiert.“

