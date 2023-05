Rohrenfels

Jet-Pilot wird zum alleinerziehenden Vater: "Ich war ein Einzelkämpfer"

Norbert Biehler aus Rohrenfels war als alleinerziehender Vater für seine Söhne Lukas (rechts) und Samuel verantwortlich. Das Bild zeigt die Familie bei einem Urlaub in Sevilla.

Plus Norbert Biehler aus Rohrenfels war Jet-Pilot. Dann erhielt er das Sorgerecht für seine Söhne und wurde zum alleinerziehenden Vater – mit ganz neuen Herausforderungen.

Von Andreas Zidar

Norbert Biehler erinnert sich an diesen einen, einschneidenden Moment. Sein Sohn kam zu ihm und fragte: "Papa, wann sehen wir dich eigentlich mal?" Der Rohrenfelser stand damals kurz davor, Führungskraft in einem Unternehmen zu werden, Karriere als Manager zu machen. Die Frage seines Sohnes ließ ihn nachdenklich werden. Biehler kündigte seinen Job, und entschied sich voll und ganz für seine Kinder. Der heute 52-Jährige nahm eine Rolle ein, die nach wie vor die Ausnahme ist: alleinerziehender Vater. Zum Vatertag spricht er über anstrengende und einsame Jahre, Nachteile von Männern gegenüber Frauen und die Freuden als Vater.

Biehlers Geschichte beginnt mit einer Trennung. Die Ehe mit seiner Frau geht in die Brüche. Zunächst leben die beiden gemeinsamen Söhne bei der Mutter. Diese stammt aus den USA, weswegen Biehler Sorge hat, dass sie mit den Kindern in ihre Heimat verschwindet. 2011 entscheidet ein Gericht über das Sorgerecht. Chancen rechnet er sich keine aus, zu selbstverständlich ist es in vielen Fällen, dass die Kinder bei der Mutter leben. "Du hast keine Chance", sagt ihm selbst sein Anwalt.

