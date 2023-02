Rohrenfels

25.02.2023

Kindergarten-Spielgerät für 10.000 Euro: "Braucht es das wirklich?"

Plus Der Garten des Kneipp-Kindergartens in Rohrenfels soll aufgefrischt werden und neue Spielgeräte bekommen. Doch an der geplanten Matschanlage scheiden sich die Geister.

Von Claudia Stegmann

Wie schnell mehr als 100.000 Euro Kosten für ein bisschen Arbeit hier und da zusammenkommen können, musste zuletzt der Gemeinderat in Rohrenfels erfahren. Im Zuge des Kindergarten-Umbaus soll auch der Südgarten, der an die Straße "Am Büchl" anschließt, aufgefrischt werden. Viel sei es ja nicht, das gemacht werden müsste, sagte Architekt Karl Ecker sinngemäß in der Sitzung am Donnerstag. Ein bisschen Geländemodellierung, um Unebenheiten auszugleichen, ein neuer Pflasterweg, ein ordentlicher Platz für die Mülltonnen. Fehlende Fassadenrinnen sollen ebenfalls nachträglich angebracht werden. Dazu kommen drei neue, zusätzliche Spielgeräte und gegebenenfalls der eine oder andere schattenspendende Baum und ein Sonnensegel. Und schon steht am Ende eine Summe von rund 120.000 Euro.

