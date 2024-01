Landwirtschaftliches Gespann beschädigt Telefonmasten in Rohrenfels

In Rohrenfels hat ein landwirtschaftliches Gespann einen Telefonmasten beschädigt, als es aus einer Hofeinfahrt fuhr. Welche Folgen das hatte.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 16.50 Uhr in Rohrenfels an der Hauptstraße wurde ein Telefonmast beschädigt. Ein 61-jähriger Rohrenfelser war mit seinem landwirtschaftlichen Gespann aus einer Hofeinfahrt auf der Hauptstraße herausgefahren. Hierbei touchierte der Anhänger den Telefonmast, berichtet die Polizei. Am Gespann des Rohrenfelsers entstand kein Schaden. Am Mast entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zu Telefonausfällen war es nicht gekommen. Die Feuerwehr Rohrenfels war zur Sicherung des Mastes vor Ort. (AZ)

