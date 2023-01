Rohrenfels

Rohrenfels 2023: Vom neuen Kirchplatz bis zur Dorfentwicklung

Plus Wie kann man die Entwicklung der Ortsteile angehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gemeinde Rohrenfels unter anderem im neuen Jahr. Was noch auf der To-do-Liste steht.

Wer einst durch Rohrenfels gefahren ist, entlang der Hauptstraße und vorbei an Kirche und deren Vorplatz, dem dürfte nichts Besonderes aufgefallen sein. Das ist seit dem vergangenen Jahr nun anders. So erstrahlt der Platz in einem neuen, hellen Glanz und ist zu einem wahren Hingucker geworden – der auch Bürgermeistern Manuela Heckl ganz stolz werden lässt: "Der Platz macht wirklich einen ganz tollen Eindruck". Im Juli wurde die Einweihung des Areals gefeiert, dessen Mittelpunkt ein von Rainer Röschke gestalteter Brunnen mit drei Steinstelen ist. "Viele Bürgerinnen und Bürger saßen dort bei schönem Wetter auf den Bänken und das war einfach nur toll", sagt die Rathauschefin und nennt in diesem Zug noch ein paar andere Dinge, die das Jahr 2022 in ihrer Gemeinde mit sich brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

