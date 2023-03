20.000 Euro Schaden: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Aresing

Zwei junge Männer stoßen mit ihren Autos in Aresing zusammen. Beide müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Autounfall in Aresing haben sich zwei junge Männer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Am Freitag, 31. März, gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Königsmoos die Altenfurter Straße in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Bauernstraße übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 23-Jährigen aus Neuburg-Schrobenhausen, der in Richtung Schrobenhausen unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Aresing war zur Verkehrsregelung eingesetzt. (AZ)