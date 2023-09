Autofahrer nimmt 80-Jähriger die Vorfahrt und es kracht

In Schrobenhausen hat es auf einer Kreuzung gekracht. Ein Mann aus Langenmosen nahm einer 80-Jährigen die Vorfahrt. Es gab ordentlich Blechschaden.

Ein 50-jähriger Fahrer aus Langenmosen hat an der Kreuzung Rettenbacher Straße/Augsburger Straße beim links abbiegen einer 80-jährigen Mercedesfahrerin aus Aresing die Vorfahrt genommen. Sie wollte auf der Rettenbacher Straße Richtung Innenstadt Schrobenhausen fahren. Es krachte an der Kreuzung. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)