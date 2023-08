Der NR-Freibäder-Check: Das Schrobenhausener Bad an der Schleifmühle

Lage: Das Freibad liegt zentral in Schrobenhausen, in direkter Nähe des Gymnasiums, der Realschule, sowie der Mittelschule. In unmittelbarer Nähe fließt der Fluss Paar, an dem auch die ehemalige Schleifmühle lag. Daher auch der Name „Freibad an der Schleifmühle“. Es ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zu erreichen.