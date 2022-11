Hausfriedensbruch: Mann betritt fremde Wohnung und beginnt zu kochen

In Schrobenhausen konnte ein 31-Jähriger eine fremde Wohnung betreten, weil der Schlüssel steckte. Dort begann er unter anderem, sich eine Mahlzeit zuzubereiten.

Am Montagabend hat ein 31-Jähriger in Schrobenhausen eine fremde Wohnung betreten und sich dort eine Mahlzeit gekocht - ein kurioser Einsatz für die Polizeiinspektion Schrobenhausen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verließen drei Schrobenhausener frühmorgens ihre Wohnung, um zur Arbeit zu fahren. Beim Verlassen der Wohnung ließ einer der drei versehentlich von außen seinen Schlüssel stecken. Im Verlauf des Tages kam ein 31-Jähriger, welcher derzeit keinen festen Wohnsitz hat, an besagter Wohnung vorbei, bemerkte den von außen steckenden Schlüssel und betrat die Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, nahm er sich einen Koffer und packte Kleidungsstücke sowie Lebensmittel ein, blieb dann jedoch in der Wohnung.

Mann betritt fremde Wohnung in Schrobenhausen, kocht und klaut Lebensmittel sowie Kleidung

Die drei Bewohner kehrten zwischenzeitlich nach Hause zurück und bemerkten Licht in einem der Zimmer. Als sie dieses daraufhin betraten, entdeckten sie den 31-Jährigen, der gerade begonnen hatte, in der Küche ein Essen zuzubereiten. Der Täter flüchtete, als er die Schrobenhausener erblickte. Doch die drei verfolgten und stellten ihn. Er händigte ohne Widerworte das Diebesgut aus. Später nahm die Polizei den Täter fest und brachte ihn auf die Dienststelle, um seine Identität zu klären, nachdem der 31-jährige keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. (AZ)