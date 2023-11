Mann fährt 16-jährige Radlerin an und dann davon

In Schrobenhausen ist ein älterer Mann im Auto mit einer 16-Jährige, die auf dem Rad unterwegs war, zusammengestoßen. Er fuhr weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 16-Jährige aus Schrobenhausen war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Rad auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Schrobenhausen unterwegs. Als vom Franziskanerweg ein Auto einfuhr, kam es zum Zusammenstoß und die junge Radlerin verletzte sich leicht. Zum Auto konnte die Jugendliche nur angeben, dass dieses schwarz war und von einem älteren Mann gelenkt wurde. Der habe sie zwar noch angesprochen, sei aber dann weitergefahren, berichtet die Polizei. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 zu melden. (AZ)

