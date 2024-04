Unbekannter fährt in Schrobenhausen ein geparktes Auto an

Wer hat am Samstag in Schrobenhausen ein geparktes Auto angefahren? Dieser Frage geht aktuell die Polizei nach.

Am Samstag wurde zwischen 6.15 und 15 Uhr ein blauer Seat Leon angefahren, der am Gollingkreuter Weg in Schrobenhausen geparkt war.

Die Polizei Schrobenhausen sucht nach Zeugen der Unfallflucht

Das Auto wurde dabei laut Polizei im Frontbereich beschädigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen entgegen. (AZ)