Von Fahrbahn abgekommen: Auto überschlägt sich

Ein Autofahrer aus Schrobenhausen kam bei Halsbach von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich mit dem Auto. Die Insassen hatten Glück im Unglück..

Mit Pkw überschlagen





Ort: 86529 Schrobenhausen, Halsbach, Kreisstraße ND 3

Zeit: 08.04.2022, 13:15 Uhr





Glück im Unglück hatten ein 68-jähriger Schrobenhausener und seine Beifahrerin bei einem Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am frühen Freitagnachmittag die Kreisstraße ND 3 von Unterbernbach kommend in Richtung Schrobenhausen. Auf dem Beifahrersitz seines Autos befand sich eine 47-jährige Frau, ebenfalls aus Schrobenhausen.

Kurz vor Halsbach kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte nach mehreren Metern einen Baum. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug im Feld. Die beiden Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen, wurden aber vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Da in einer ersten Mitteilung von eingeklemmten Personen die Rede war, waren die Feuerwehren aus Schrobenhausen und Hörzhausen ebenfalls alarmiert worden. Diese Information erwies sich glücklicherweise als falsch. Als Ursache für den Unfall wird momentan von einem medizinischer Notfall des 68-jährigen Fahrers ausgegangen. (nr)