Zum zweiten Mal in einer Woche: Polizei erwischt Fahrer ohne Führerschein

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat die Polizei einen Mann am Steuer erwischt, der überhaupt keinen Führerschein hat. Dazu war er auch noch aggressiv.

Am Samstagabend fiel einer Streife der Polizei Schrobenhausen in der Innenstadt von Schrobenhausen ein Auto auf. Der Fahrer des Fahrzeugs war im Laufe der Woche bereits einmal in den Fokus geraten, weil er ohne Führerschein Auto gefahren war. Nun wollte sich der 43-Jährige zunächst der Kontrolle entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Unmittelbar, nachdem ihn die Beamten angehalten hatten, warf er seinen Fahrzeugschlüssel auf den Streifenwagen und beleidigte die Polizisten. Daraufhin wurde der Mann laut Polizei zu Boden gebracht und ihm wurden Handschellen angelegt. Hierbei leistete er Widerstand.

Die Polizei Schrobenhausen nahm den 43-Jährigen während der Nacht in Gewahrsam

Bei dem 43-jährigen konnte auch noch Alkoholgeruch festgestellt werden, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da sich der Mann allerdings weiterhin massiv wehrte, wurden zusätzliche Streifen angefordert. "Die Beamten mussten sich dabei mehrfach beleidigen lassen", heißt es im Polizeibericht. Der 43-Jährige war im Anschluss immer noch sehr aggressiv und weil die Polizisten mit weiteren Straftaten rechneten, kam er über Nacht in Sicherheitsgewahrsam.