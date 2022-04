2. Liga

vor 19 Min.

Der Blick beim FC Ingolstadt geht in die Zukunft

Bleiben im Amt: Trainer Rüdiger Rehm (rechts) und Sportdirektor Malte Metzelder (Zweiter von rechts) werden auch in der 3. Liga beim FC Ingolstadt bleiben.

Plus Sportdirektor Malte Metzelder und Trainer Rüdiger Rehm sollen auch in der kommenden Saison im Amt bleiben. Bei einer Niederlage in Karlsruhe steht der Abstieg des FC Ingolstadt fest.

Von benjamin sigmund

Getreu dem Motto „die Hoffnung stirbt zuletzt“ taumelte der FC Ingolstadt in den vergangenen Wochen durch die 2. Liga. Eine eigene Siegesserie, dazu weitere Patzer der Konkurrenz, dann ist der Klassenerhalt trotz des großen Rückstands doch noch möglich, hieß es. Am Freitag (Anstoß 18.30) könnte nun aber Gewissheit herrschen. Verlieren die Schanzer beim Karlsruher SC, steht der Abstieg rechnerisch fest.

