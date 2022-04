Jubel in der Nachspielzeit: FC Ingolstadt besiegt Aue mit 3:2

Der FC Ingolstadt verspielt gegen Erzgebirge Aue in Überzahl eine 2:0-Führung und kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich. Doch Andreas Poulsen trifft in der 91. Minute zum 3:2-Sieg.

Lange hatte es im Kellerduell der 2. Liga zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue nach einem souveränen Sieg der Schanzer ausgesehen. Sie agierten ab der siebten Minute in Überzahl, führten mit 2:0. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der FCI kassierte zunächst in der 89. Minute das 2:2, schlug aber noch zurück. Andreas Poulsen traf in der Nachspielzeit schließlich zum 3:2-Sieg.

„Die Erleichterung ist riesig, das ist eine Befreiung für die Jungs“, sagte Rüdiger Rehm. Der Trainer wusste, dass sein Team an diesem Abend viel falsch gemacht hatte. Dennoch konnte er von einem „verdienten Sieg“ sprechen, „weil wir die meiste Zeit alles im Griff und Chancen für mehr Tore hatten.“

Ob es wirklich ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf ist, muss sich erst erweisen. Immerhin feierte der FC Ingolstadt in der 2. Liga damit nach vier Niederlagen hintereinander wieder einen Sieg und verkürzte den Rückstand auf Dynamo Dresden, das mit 1:2 gegen Schalke verlor, auf zehn Punkte.

Es war das Aufeinandertreffen des Tabellenschlusslichts und des Vorletzten, was die Mannschaften über weite Strecken nicht verbergen konnten. Aue schwächte sich dabei kurz nach dem Anpfiff entscheidend selbst. Prince Osei Owusu schlug Marcel Gaus abseits des Geschehens mit der Faust gegen den Hals und sah die Rote Karte (7.).

FC Ingolstadt geht in Führung

Erst nach und nach gelang es den Schanzern, gegen den dezimierten Gegner die Kontrolle zu übernehmen. Patrick Schmidt bekam den Ball nach einer Flanke jedoch nicht aufs Tor (15.). Wenig später machte es der Stürmer besser und traf nach einer Ablage von Filip Bilbija zum 1:0 (24.). Spielerisch war es kein Leckerbissen, weshalb ein Standard für das 2:0 herhalten musste. Gaus brachte eine Ecke herein, Musliu köpfte freistehend zum 2:0 ein (28.).

Die Ingolstädter zogen sich nach dem Seitenwechsel unnötigerweise zurück. Chancen auf das 3:0 waren dennoch vorhanden. Erst vergab Bilbija (55.), dann vertändelten Florian Pick und Bilbija eine Konterchance (68.). Dies wurde im Gegenzug bestraft. Der eingewechselte Antonio Jonjic setzte sich im Strafraum gegen schwach verteidigende Schanzer durch und verkürzte auf 2:1 (69.). „Der Kopf spielt eine Rolle und der Gegentreffer hat kurzzeitig zu Verunsicherung geführt“, meinte Rehm.

Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste waren zurück im Spiel. Trotzdem hätten die Schanzer vorzeitig für die Entscheidung sorgen können. Thomas Keller traf aus kurzer Distanz das Außennetz (76.), Schmidt schoss an die Latte (82.).

Aue gleicht aus, FCI schlägt zurück

Dinge, die sich im Fußball bekanntlich rechen können. Wieder einmal verteidigte der FCI leichtsinnig. Jan Hochscheidt bekam im Strafraum den Ball, legte ab auf Sören Gonther, der aus kurzer Distanz zum 2:2 traf (89.). Der späte Gegentreffer passte ins Bild dieser total verkorksten FCI-Saison. Trotz Zwei-Tore-Führung und Überzahl sah es nach dem nächsten Tiefschlag aus.

Doch statt Trübsal gab es wenig später einen Jubelsturm zu sehen. Aue wehrte eine Ecke zentral ab. Andreas Poulsen kam an den Ball und schlenzte ihn gefühlvoll aus 20 Metern zum 3:2 ins Eck (91.). Alle Spieler auf dem Feld, auf der Bank und die Verantwortlichen rannten zum Torschützen. „Die Mannschaft lebt, das hat man gesehen“, sagte der erleichterte Rehm noch.

FC Ingolstadt Jendrusch – Gebauer, Antonitsch, Musliu, Gaus (70. A. Poulsen) – Pick (90.+3 Heinloth), Keller (78. Röseler), Preißinger, Bilbija – P. Schmidt, Sulejmani (70. Kutschke).

Erzgebirge Aue Männel – Strauß (74. Carlson), Gonther, Cacutalua, Barylla – Schreck (82. Hochscheidt), Fandrich – N. Kühn (74. Messeguem), Nazarov (62. Trujic), Zolinski (62. Jonjic) – Owusu.

Schiedsrichter Florian Heft (Wietmarschen) – Zuschauer 4189 Tore 1:0 P. Schmidt (25.), 2:0 Musliu (28.), 2:1 Jonjic (69.), 2:2 Gonther (89.), 3:2 A. Poulsen (90.+1) – Rote Karten Owusu (7./Tätlichkeit)