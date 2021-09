A-Klasse Neuburg: Erster Saisonsieg für Ober-/Unterhausen

Plus TSV gewinnt beim SC Feldkirchen mit 4:2. Der SV Grasheim baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem 5:0-Sieg beim SV Sinning weiter aus.

Der SV Grasheim ist in der A-Klasse Neuburg weiterhin nicht zu stoppen. Die Bauer-Schützlinge feierten mit einem 5:0 beim SV Sinning den achten Sieg im achten Spiel. Erstmals als Sieger verließ den Rasen der TSV Ober-/Unterhausen, der beim SC Feldkirchen mit 4:2 gewann.