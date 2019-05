vor 22 Min.

Donaunixen zählen zu Deutschlands Elite

Bei den Altersklassenmeisterschaften in Bochum sammelten die jungen Athleten des TSV Neuburg vier Goldmedaillen – so viele wie kein anderer Verein! Wer sich den begehrten Titel einheimste

Von Melanie Eubel

Mit den deutschen Altersklassenmeisterschaften im Synchronschwimmen als Höhepunkt ging für die meisten der Neuburger Donaunixen die nationale Wettkampf-Saison zu Ende. Passend zu diesem Großereignis mit über 130 Schwimmerinnen aus 16 Vereinen schafften es die TSV-Aktive, im Unibad Bochum ihre Saisonbestleistungen abzurufen. Mit vier Goldmedaillen sammelten sie so viele wie kein anderer Verein. Dazu kamen noch jeweils eine Silber- und Bronzemedaille. Damit zählt der TSV Neuburg mit den Freien Schwimmern Bochum und dem SC Wedding Berlin (mit jeweils drei Goldmedaillen) zu den „Top-Drei-Mannschaften“ im Jugendbereich.

In der Altersklasse C vertraten Julia Zimmermann, Melanie Bär, Maria Amat Linas, Gilda Pilinkute, Nina Weinberg, Linda Werner und Chantal Baierl die rot-weißen Farben. Als Solistin ging Zimmermann an den Start. Die 15-Jährige konnte für den Kürwettkampf bereits durch ihr sehr gutes Pflichtergebnis eine gute Ausgangslage schaffen. Mit über 60 Pflichtpunkten sowie einer sauberen und harmonischen Kür belegte sie im Finale der besten Zwölf einen tollen fünften Platz.

Zusammen mit Bär startete sie auch im Duettwettkampf der 13- bis 15-Jährigen. Das Duo konnte an seine Leistungen bei der bayerischen und süddeutschen Meisterschaft anknüpfen und verpasste hinter den beiden Bochumer Duetten sowie den bayerischen und süddeutschen Meistern aus München auf Platz vier knapp das Treppchen. Im Gruppenwettkampf zeigten die Neuburger dann die beste Kür-Darbietung der bisherigen Saison. Zu den Rockklängen von AC/DC und Imagine Dragons überzeugten sie und platzierten sich mit nur 0.2 Punkten Rückstand zu Bronze ebenfalls auf Rang vier.

In der Altersklasse A/B legten Mona Weidner, Jennifer Uhl, Nathalie Mehl, Ksenija Heckenleible und Laura Klein-Paredes bereits in der Pflicht die Grundsteine für den weiteren Wettkampf. Alle schafften ihre persönliche Bestleistung und platzierten sich in der ersten Hälfte des Teilnehmerfeldes. Im Solo-Wettkampf sorgte Weidner schließlich für eine besondere Überraschung. Nachdem sie nach dem Pflichtergebnis auf einem tollen Silber-Rang lag, konnte sie im Solo nochmals alle Kräfte aufbringen und überzeugte die 15 Wertungsrichterinnen, von denen sie mit der besten Kür-Wertung belohnt wurde.

Bei der Siegerehrung war demnach die Spannung besonders groß, da keiner das zusammengerechnete Ergebnis kannte. Als Weidner schließlich als neue deutsche Meisterin der Altersklasse B die Goldmedaille in Empfang nehmen durfte, war die Freude bei allen Beteiligten groß. Ihre Teamkameradin Mehl zeigte im gleichen Teilnehmerfeld eine ebenso tolle Darbietung und erhielt die drittbeste Kür-Wertung. Am Ende platzierte sie sich auf einem erstklassigen vierten Platz. Auch Heckenleible und Klein-Paredes brillierten mit sauberen Darbietungen und bekamen Wertungen, die die 60-Punkte-Marke deutlich überstiegen. Sie nahmen im Finale die Plätze acht und zehn ein.

Im Duett-Wettkampf dieser Altersklasse gingen die Paarungen Weidner/Uhl und Mehl/Klein-Paredes an den Start. Nachdem Weidner/Uhl bereits bayerischer und süddeutscher Vizemeister waren, sollte nun auch bei der „Deutschen“ ein Treppchenplatz erreicht werden. Diese Erwartung wurde bei der Siegerehrung sogar übertroffen, als sie als neuer Titelträger aufgerufen wurden. Mit ihrer anspruchsvollen und technisch sehr guten Kür verbannten sie die Paare aus Berlin und München auf die Plätze zwei und drei. Auch Mehl und Klein-Paredes schwammen ihre harmonische Choreographie mit ihrem technischen Können sehr sauber. Hierfür bekamen sie die drittbeste Kür-Wertung und belegten im Endergebnis einen hervorragenden vierten Rang.

Im Gruppenwettkampf der Altersklasse A/B lieferten sich Weidner, Uhl, Mehl, Heckenleible und Klein-Paredes ein spannendes Duell mit Berlin. Lagen die Neuburgerinnen nach dem Pflichtwettkampf noch vorne, zeigten beide Mannschaften ausgezeichnete Kür-Leistungen. Aufgrund der geringeren Schwimmeranzahl wurden dem TSV noch 1,5 Punkte abgezogen, sodass man am Ende mit nur 0,8 Zählern Rückstand zu Berlin, aber 5,5 Punkten Vorsprung auf Platz drei Silber in Empfang nahm.

Bei den Juniorinnen wurde der TSV von Lisa Königsbauer, Julia Müller, Angelica Morelli, Alina Schläfer, Laura Schmitt und Carina Schmitt vertreten. Königsbauer und Müller gingen im Duett-Wettkampf ins Wasser. Bereits bei der technischen Kür konnte das Duo ein starkes Ergebnis erzielen und schaffte damit eine sehr gute Ausgangslage für den Wettkampfabschnitt der freien Kür. Dort zeigten sie ihre gelungene und innovative neue Choreographie und wurden mit sehr guten Wertungen belohnt. Im Vergleich zu den süddeutschen Titelkämpfen konnten die Neuburgerinnen ihre Leistung sogar steigern und gewannen die dritte Goldmedaille für den TSV.

Zusammen mit ihren Vereinskameradinnen konnten sie auch im Gruppenwettkampf eine ausgezeichnete Leistung abrufen. Ihre technische Kür zeigten sie routiniert und sicher und stimmten alle Beteiligten mehr als zufrieden. Daran konnten sie auch im Wettbewerb der freien Kür anknüpfen. Ihre stimmig choreographierte Kür kam bei den Wertungsrichterinnen gut an, womit sie verdient erneut Gold für den TSV Neuburg gewannen.

Im letzten Wettkampfabschnitt (Freie Kombinationen) waren Königsbauer, Müller, Morelli, C. Schmitt, Weidner, Uhl, Mehl, Heckenleible, Klein-Paredes, Zimmermann und L. Schmitt für Neuburg gemeldet. Auch hier wurde es beim Kampf um die Bronzemedaille spannend. Die Neuburgerinnen konnten alles umsetzen und ihre gesamten Kräfte am Schluss des dreitägigen Wettkampfes zusammennehmen. Sie knackten dabei sogar teilweise die 7,0-Marke und freuten sich schließlich über die gewonnene Bronzemedaille.

